Salvini: «Via i migranti irregolari da Castel Volturno, l'Europa difenda i confini»

«L'Europa dovrebbe difendere i confini degli stati dall'immigrazione clandestina, non possiamo ospitare in Italia tutti i migranti del mondo». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al lido Shati di Castel Volturno.

«Non è possibile che ci sia un Comune di quasi 30mila abitanti come Castel Volturno che abbia 15, 20, 25mila migranti clandestini. Il mio obiettivo è di tornare a dare dei diritti ai cittadini di Castel Volturno, così come a tutti gli immigrati regolari, ma rispedire a casa tutti gli altri che sono qua a spese degli italiani», ha aggiunto il leader della Lega.

«Anche l'ultima volta che sono venuto qui ho incontrato tanti stranieri che non volevano essere messi nel calderone di quelli che invece vanno in giro a spacciare, molestare, occupare o far casino. Ai 5mila regolari bisogna dare un servizio, ai 20mila irregolari un biglietto aereo di solo ritorno a casa loro», ha concluso.