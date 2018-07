Venerdì 27 Luglio 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELVOLTURNO - Sembrava fosse disteso in spiaggia a prendere il sole, invece era morto. La polizia che segue il caso non ha ancora diffuso il suo nome. Di lui si sa solo che aveva 55 anni e che era residente a Napoli. Ieri pomeriggio si era recato sul litorale domizio da solo evidentemente per trascorrere una giornata a mare. Aveva lasciato il telo e i suoi pochi effetti personali vicino al bagnasciuga della spiaggia libera di Varcaturo, nel Comune di Castel Volturno e si era tuffato a mare. Probabilmente qui ha avvertito un malore e ha provato a risalire. Arrivato nei pressi del suo telo, però, si è accasciato ed è morto sul colpo. Della tragedia se ne sono resi conto poco dopo gli altri bagnanti della stessa spiaggia, che hanno lanciato l'allarme. Ma all'arrivo dei sanitari non è stato possibile fare più nulla e quindi è stato deciso di trasferire la sua salma all'istituto di medicina legale di Caserta, dove inizio della prossima settimana sarà eseguita l'autopsia.