I carabinieri hanno sequestrato a Castel Volturno quattro immobili a rischio crollo, situati su una spiaggia libera frequentata da numerose persone, tra cui famiglie con bambini. Il provvedimento d'urgenza è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Aggiunto Alessandro Milita), iGli edifici sono in stato di abbandono, senza infissi, e spesso vi trovano rifugio anche disperati senza fissa dimora. Il reato ipotizzato è l'omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, con pericolo per le persone.