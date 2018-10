Rimborsi falsi per i medicinali: tassati i proventi illeciti di medico e farmacista

Sabato 6 Ottobre 2018, 11:27

Ancora un caso in cui i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno utilizzato le risultanze delle indagini penali coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per procedere alla tassazione dei proventi illeciti percepiti dagli autori dei reati.In questo caso si tratta dell’indagine che nello scorso mese di marzo ha portato alla chiusura di una farmacia di Castel Volturno e all’arresto del titolare, unitamente ad un medico di base compiacente, per truffa aggravata a danno del sistema sanitario nazionale e traffico internazionale di medicinali provento della truffa.Dagli esiti degli accertamenti svolti emergeva infatti un accordo criminale per il quale il medico, in cambio di una somma di denaro mensile, in tre anni aveva compilato decine di migliaia di ricette false a favore di pazienti deceduti, inesistenti o ignari. Queste ricette venivano poi presentate all’ASL di Caserta per il rimborso da parte della stessa farmacia di Castel Volturno, che, poi cedeva i medicinali ad una cittadina ucraina che li spediva nel suo Paese di origine per essere lì rivenduti.Questi i fatti contestati dalla Procura della Repubblica e alla base della disposta misura cautelare personale che, grazie al protocollo investigativo siglato nell’ottobre 2017 tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono stati trasmessi alla Guardia di Finanza per le conseguenti contestazioni tributarie.Sulla base di tali risultanze la Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone ha quindi avviato tre distinti controlli fiscali con i quali sono stati tassati i complessivi redditi illeciti percepiti dagli autori dei reati. In particolare al medico di base è stato ricondotto a tassazione un reddito complessivo di 15.600 euro, pari alle somme ottenute dalla farmacia per la compilazione delle false ricette, mentre al titolare della farmacia e alla donna ucraina che ha rivenduto illegalmente i medicinali sono stati tassati 280.000 euro, pari al valore commerciale dei medicinali e, quindi, degli illeciti rimborsi ottenuti dall’ASL.Nel contempo al medico di base sono stati contestati anche altri 150.000 euro di redditi percepiti ma non dichiarati al fisco, scoperti durante l’ispezione tributaria.I verbali sono stati quindi partecipati all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la quale, concordando con i rilievi formulati, ha ora emesso i relativi atti di accertamento per la riscossione delle imposte dovute.L’attività svolta testimonia ulteriormente l’efficacia del sistema di scambio informativo da ultimo perfezionato tra la Procura di Santa Maria Capua Vetere e la Guardia di Finanza affinché coloro che si sono illegalmente arricchiti e hanno goduto di ricchezze illecite ed occulte non solo ne rispondano innanzi al Giudice penale, ma ci paghino anche le tasse dovute, a beneficio della collettività che, come in questo caso, ha subito per anni i danni sociali delle loro malefatte.