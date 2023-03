A Castel Volturno ripuliti 60 ettari di litorale dai rifiuti

A Castel Volturno un weekend dedicato al rispetto per l'ambiente con il prgetto "RiPartyAmo", progetto progetto nato dalla collaborazione fra Wwf Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party. Ben 600mila metri quadrati di costa sono stati ripuliti tra sabato e domenica da rifiuti grazie all'attività dei volontari. Ben 200 le persone coinvolte nella due giorni. Tra loro anche il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella, il presidente dell’ente riserva naturale Foce Volturno, Giovanni Sabatino. Al territorio di Castel Volturno il progetto RiPartyAmo riserva anche un intervento di riqualifica e tutela che rientra nel filone “Ricostruiamo la natura”. “Ricostruiamo la natura” prevede 8 grandi opere di ripristino degli habitat attraverso rinaturazione, riqualifica e tutela di alcuni ambienti fragili per proteggere, valorizzare il territorio e per migliorare la fruibilità da parte delle comunità locali. Si vuol mostrare come, attraverso opere di ingegneria naturalistica e di restauro naturale, si possono produrre benefici ambientali permanenti in alcuni degli ambienti più fragili e degradati.

Le azioni di riqualifica e tutela permettono di evidenziare risorse e potenzialità ecologiche, disincentivando fenomeni di abbandono e incuria. Inoltre, prevenendo il degrado si agisce per la salvaguardia di specie o habitat che versano in uno stato di minaccia. E' stata anche l'occasione per presentare il progetto finalizzato alla protezione del valore naturale dell’Oasi dei Variconi.

Il programma prevede la realizzazione di strutture di supporto all’attività turistico-naturalistica e di educazione ambientale nei territori ad alto valore naturale dell’Oasi dei Variconi. L’area è una Zps (Zona di Protezione Speciale), con lo scopo di garantire la conservazione delle specie ornitiche di interesse comunitario.