Parapiglia e botte da orbi sotto il solleone, con protagonisti alcuni avventori del lido Verde a Ischitella e gestori e collaboratori dello stabilimento balneare, famoso per la movida in riva a mare. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, che al momento confermano solo disordini.

Luciano Spina, figlio di Lorenzo, proprietario storico del lido, racconta: «Due balordi, dopo essere stati accompagnati dal nostro personale di sicurezza nel parcheggio della struttura, con l'invito di andare via perché disturbavano gli altri clienti, hanno rischiato di fare molto male a mio padre, investendolo con l'auto deliberatamente».

Ma prima dei fatti nel parcheggio, secondo le testimonianze dei tanti presenti al momento del caos, c'è tanto di più. L'orario è pomeridiano. In spiaggia c'è ancora molta gente e al bar ancora di più, perché la caratteristica principale del lido Verde sono le feste serali con aperitivi al tramonto, gestiti dal club Calathea, che richiama clienti da gran parte dell'Agro aversano, dalla provincia nord di Napoli e anche dal capoluogo partenopeo. Alcuni avventori, almeno due, arrivano al bar via spiaggia da un lido limitrofo. Sembrano già alticci. Ordinano da bere e pare che non vogliano pagare, millantando di appartenere alle forze pubbliche. Ma, soprattutto, fanno apprezzamenti non graditi ad alcune clienti del locale. A questo punto il personale di sicurezza li nota e chiede ai due di saldare il conto e non disturbare gli altri avventori.

Ma l'invito non è gradito ai due, che iniziano a protestare vivacemente, inveendo dapprima verbalmente contro i collaboratori del lido e i gestori. La discussione degenera rapida e iniziano degli spintoni, da cui si passa anche a qualche ceffone. Nel parapiglia non si comprende bene chi offende e chi subisce. Ma probabilmente non lo capiscono neanche i protagonisti della zuffa, tanto la situazione appare contorta. Sia i due avventori, sia Luciano, il figlio del gestore del lido, appaiono con le maglie sporche di sangue. Poco dopo, per fortuna, il caos sembra placarsi, ma è solo il preludio a una quasi tragedia. Perché i due clienti disturbatori si lasciano accompagnare al parcheggio, con l'invito di lasciare il locale.

Quando salgono in auto, la vettura è immediatamente spinta a forte velocità sul gruppo di collaboratori e gestori del lido Verde, almeno quattro persone. Il primo ad accorgersi della manovra folle è Lorenzo Spina, sessantaquattro anni, che riesce a spostare quasi d'istinto un parcheggiatore che altrimenti sarebbe stato centrato in pieno dalla vettura. Ma il gestore del lido non riesce a sua volta a togliersi dalla traiettoria. È preso di striscio dall'auto e cade a terra. Il personale di sicurezza blocca i due uomini e cominciano altri scontri fra i due gruppi. Fino all'arrivo dei carabinieri e dei sanitari. Uno dei due clienti disturbatori è accompagnato al pronto soccorso, dove è medicato e dimesso.

Cure mediche ospedaliere sono necessarie anche per il gestore del lido, che riporta la frattura di quattro costole.

«È tutto molto desolante - commenta Luciano, il figlio - sono anni che investiamo nel rinnovamento della struttura turistica e, quando finalmente si realizza il nostro sogno, quello di poter ospitare gruppi di clienti felici di poter usufruire dei servizi offerti nella cornice della nostra bella costa, è triste doversi confrontare con dei personaggi come questi. Per evitare episodi simili da qualche anno stiamo selezionando gli ingressi, favorendo le comitive miste e dissuadendo quelle formate da soli uomini. Ma non possiamo gestire anche gli accessi dalla spiaggia. Soprattutto, quando si verifica qualche problema di ordine pubblico, servirebbe un intervento immediato delle forze dell'ordine, che purtroppo sulla costa domiziana sono sotto organico e non riescono a coprire adeguatamente tutto il territorio».