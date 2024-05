Il problema dell’immigrazione clandestina che attanaglia Castel Volturno, ma anche alcune risposte, laconiche, sulle infrastrutture del Casertano, in particolare sul porto del centro domiziano e sull’aeroporto di Grazzanise. Senza dimenticare temi di politica nazionale e internazionale, ma anche un affondo elettorale nei confronti del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Sono i temi toccati dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella tappa casertana di Castel Volturno, al lido Shati, che ha seguito quella napoletana al molo Beverello e le successive a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, e a Salerno. Un appuntamento per presentare il suo libro, “Controvento”, ma soprattutto per un vero e proprio comizio elettorale a sostegno del sindaco uscente Luigi Petrella, candidato alla carica di primo cittadino di Fratelli d’Italia, appoggiato dalla Lega ma non da Forza Italia.

«Non è possibile che ci sia un comune di quasi 30mila abitanti come Castel Volturno che abbia quindici, venti, venticinquemila migranti irregolari». Ancora una volta, nella tappa sulla costa casertana, il focus del discorso di Salvini è stato incentrato sull’immigrazione irregolare, che da troppo tempo rappresenta un allarme per il territorio. Davanti allo slogan “Più Italia, meno Europa”, il leader della Lega non ha perso l’occasione per attaccare Bruxelles. «La prima cosa che dovrebbe fare l’Europa è difendere i confini italiani dall’immigrazione clandestina», ha detto ancora il ministro, tornando a incentrare il discorso su Castel Volturno: «Il mio obiettivo è di tornare qui e dare dei diritti ai cittadini e ai migranti regolari, ma rispedire a casa tutti gli altri che sono qua a spese degli italiani». Il vicepremier poi rincara la dose: «Qui c’è un litorale stupendo, però, ovviamente, c’è un problema se le case, invece di essere occupate dai legittimi proprietari, sono in mano alla malavita, al racket e all’abusivismo».

E poi ancora: «Castel Volturno non merita di finire sui giornali o sui telegiornali solo per la cronaca nera, per la mafia nigeriana, per le occupazioni abusive. L’ultima volta che sono stato qui ho incontrato anche tanti migranti regolari che non volevano essere messi nel calderone di quelli che invece vanno in giro a spacciare, a molestare, a occupare e a far casino. Ai 5mila migranti regolari devi dare un servizio, ai 20mila irregolari un biglietto aereo, di solo ritorno, a casa loro».

«Ne parliamo col sindaco». È stata questa la laconica risposta di Salvini, a margine dell’evento, alla domanda sul futuro del porto turistico di Castel Volturno, progetto in fase di stallo da anni per via di un contenzioso legale tra i concessionari e la Regione. Ma anche una promessa, un impegno: «Conto di tornare dopo le elezioni con più calma», per provare a sbloccare un progetto che potrebbe dare uno slancio importante al litorale domizio. Diversa la situazione legata all’aeroporto civile di Grazzanise, dove, più che di spiragli, si può parlare di vere e proprie aperture e passi in avanti già compiuti. «Su questo stiamo lavorando con il deputato Zinzi, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa - ha sottolineato ancora Salvini a margine dell’evento - Ci si lavora perché c’è spazio. Visto il numero di turisti che stanno arrivando e arriveranno in prospettiva in Campania, davvero c’è spazio per crescere ovunque».

Non è mancato un affondo nei confronti del governatore De Luca: «Ero prima a Napoli con De Luca, che dice che il problema della Campania sono la Lega e l’autonomia. Io penso che per molti campani il problema siano De Luca e i politici chiacchieroni che per 50 anni hanno preso i voti senza fare quello che dovevano», ha aggiunto ancora il vicepresidente del Consiglio, prima di concludere: «Se la sanità, le infrastrutture e le scuole non funzionano non è colpa della Lega, che non ha mai governato nemmeno per cinque minuti in Campania. Anzi, il mio obiettivo è prepararci a vincere anche le elezioni regionali in Campania».