Mercoledì 23 Maggio 2018, 20:46 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La capitaneria di porto di Casel Volturno sequestra un noto stabilimento balneare di Baia Verde, dopo aver scoperto nell'area demaniale che ha in concessione la realizzazzione di opere edili abusive per oltre 500 metri quadri. Si tratta di cabine spogliatorio, depositi e aree ristorative, per la cui realizzazzione il titolare della struttura non ha chiesto alcuna autorizzazzione. Adesso dovrà rispondere dell'abuso e ripristinare l'area demaniale come prima degi abusi.