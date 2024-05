I soci volontari della Lipu in Campania, la principale associazione ambientalista d’Italia dedicata all’avifauna, sono quattrocentocinquanta. Ma i delegati con responsabilità amministrative sono settanta. Si incontreranno tutti domani a Castel Volturno, nel Centro di Aggregazione di via Macchiavelli, per l’assemblea annuale dei soci. E la location non è stata scelta né a caso, né per comodità logistiche.

«Faremo assemblea in un palazzo che si trova di fronte la spiaggia dove da qualche anno stanno nidificando le tartarughe marine, splendido esempio di rigenerazione della natura per un’area che sembrava compromessa sotto l’aspetto ambientale», spiega Matteo Palmisano, capodelegazione della Lupu Caserta, e aggiunge: «Ma soprattutto si trova a pochi chilometri dal confinante territorio di Villa Literno, dove c'è l’area di fatto diventata il simbolo della Lipu Campania, e che sta destando molto interesse anche a livello nazionale, l’Oasi delle Soglitelle».

Nei cento ettari di campagna con stagni, area dall’alto valore naturalistico, è facile incrociare il volo e il ristoro di numerosissime specie di uccelli rari, e alcune specie da qualche anno iniziano anche a nidificare, La Lipu fa attività ambientali qui da almeno venti anni, da quando un’operazione della procura di Santa Maria Capua Vetere, condotta dalla forestale interruppe un fenomeno di bracconaggi forse fra i più pericolosi d’Italia. La Soglitelle erano un vero e proprio luna park della caccia di frodo, gestita dalla camorra dei casalesi, da cui traeva elevati proventi. «Le Soglitelle - racconta Giuseppe Longobardi, delegato regionale Lipu - è l’unica area naturalistica d’Italia ricavata da una confisca alla mafia. Il protocollo d’intesa firmato due mesi fa col comune di Villa Literno e l’Ente riserve per la sua gestione, è per noi motivo di forte vanto. Perché qui c’è molto da raccontare, sia sotto l’aspetto naturalistico, sia sociale». Insomma, dove una volta c’era l’inferno della natura, adesso l’ambiente rinasce e si esprime nel massimo della sua espressione, e non solo. Perché il sindaco di Villa Literno, comprendendo l’alto valore sociale dell’area, ha garantito investimenti in zona per contrastare la piaga degli sversamenti illegali di rifiuti. Le Soglitelle si trovano in una zona di campagna periferica, e gli eco delinquenti qui vengono per liberarsi lontano - da occhi indiscreti di scarti d’ogni sorta. Per cui la protezione della natura offrirà lo slancio per recuperare l’intero territorio, tutelando l’avifauna, ci si prenderà cura pure dei cittadini.

«È un processo virtuoso inarrestabile quello che si sta verificando qui a Le Soglitelle - dice il delegato Palmisano - e quando arrivano gli studenti per le visite, siamo felici di raccontargli del fatto che siamo stati sia spettatori, sia attori di questo fantastico processo. E che ancora molto abbiamo intenzione di fare per quest’area, facendola diventare fattore di attrazione nazionale. Ma soprattutto favorire sempre una migliore condizione all’avifauna che ospita». Appuntamento per i delegati Lipu allora domani alle 10.30 a Castel Volturno. Ma subito dopo c'è una piacevole sorpresa per rutti. Perché alle 13.30 la Lipu Campania apre i cancelli de Le Soglitelle per una visita guidata nell'area alla scoperto delle bellezze di questa terra, per raccontare cos'era, c'è e cosa sarà.