Volevano togliersi la vita, e avevano deciso di farlo in coppia, gettandosi nel mare agitato e freddo di Castel Volturno, ma sono stati strappati dalle onde da alcuni poliziotti, che li hanno riportati a riva.



Protagonisti un uomo ed una donna italiani, che sono stati visti dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine «Campania», impegnati nei controlli sul territorio coordinati dal locale Commissariato, mentre erano in grave pericolo nelle acque agitate del mare. I poliziotti sono scesi dalle volanti e si sono gettati in acqua, riuscendo a raggiungere la coppia, fermamente intenzionata a compiere il suicidio. Li hanno quindi convinti a desistere riportandoli a riva bagnati e infreddoliti, dove sono stati soccorsi immediatamente per evitare l'ipotermia. Poco dopo la coppia è stata condotta in ospedale per le cure del caso, ma anche per un sostegno psicologico. © RIPRODUZIONE RISERVATA