Castel Volturno, sorpresi in due a rubare 5 infissi, un carrello della spesa e un passeggino

Vengono avvisati e li colgono sul fatto. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, nel corso della notte sono intervenuti in via Fiume a Castel Volturno, dove era stato segnalato, attraverso il numero di pronto intervento 112, un furto in corso presso una privata abitazione al momento disabitata.

Giunti sul posto, i militari hanno intercettato due persone intente ad asportare gli infissi dell’abitazione.

Alla vista dei carabinieri, uno dei due è riuscito a scappare nelle campagne circostante, facendo perdere le prorie trace, mentre l’altro è stato prontamente bloccato.

La refurtiva, consistente in cinque infissi in alluminio, un carrello per la spesa e un passeggino, è stata interamente recuperata.

Il ventottenne fermato è stato deferito in stato di libertà. Indagini in corso volte all’identificazione del fuggitivo.