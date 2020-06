Quanto può valere in termini di carcerazione detentiva in un penitenziario un omicidio stradale, commesso ai danni di un pedone, mentre si è in stato di ebrezza, per il quale non si è prestato soccorso, ma scappato, e una volta catturato non aver mostrato alcun segno di pentimento pubblico? Per il giudice che la scorsa estate ha condannato il quarantenne che a Castel Volturno a ferragosto uccise un giovane marito e padre, Giorgio Galiero, cinque anni e mezzo.

Per il tribunale della libertà, invece, possono bastare anche solo sei mesi. Perché il responsabile di quell'omicidio sono già quattro mesi che sta scontando il residuo della pena agli arresti domiciliari.

Decisione presa già ben prima delle norme per prevenire il contagio da covid nei penitenziari, perché per lui le porte del carcere si sono aperte a febbraio, sei mesi dopo quel terribile giorno di fine estate, quando con la sua auto sbalzò il corpo dell'incolpevole Giorgio di una decina di metri, facendolo morire. «Nessuno potrà restituirci Giorgio dicono i genitori del povero pedone ucciso nell'estate del 2019 nella località di Pinetamare mentre passeggiava in una zona centrale e ben illuminata del quartiere alle 20 di sera e per la sua morte non chiediamo neanche vendetta. Tuttavia, sapere che l'omicida di nostro figlio sia già libero, seppure agli arresti domiciliari, non fa che aumentare il forte dolore che da quel tragico giorno non ci lascia più un solo secondo, e che forse non ci abbandonerà più».

Seppure dolorosa, non è la notizia della carcerazione alternativa al penitenziario la circostanza che più fa male ai genitori di Giorgio, piuttosto che sono venuti a conoscenza che da qualche settimana i legali che difendono il cittadino ucraino (irregolare su territorio italiano) hanno chiesto alla procura che segue il caso il dissequestro della vettura usata quella tragica sera. Si tratta di una Bmw, guidata dall'investitore ad altissima velocità, in un luogo dove solitamente ci sono sempre passanti e il limite massimo è stabilito a 20 chilometri orari. Subito dopo lo scontro scappò a Licola, per ritornare nella notte a Pinetamare, dove fu trovato dai carabinieri mentre dormiva a casa di una sua fidanzata.

«Peraltro l'auto per cui è chiesto il dissequestro fa sapere Ferdinando Letizia, il legale che segue nel procedimento i genitori di Giorgio non è mai stata segnalata in alcun registro automobilistico italiano. Al momento dell'incidente era priva di contratto assicurativo e il responsabile dell'omicidio non aveva patente. Se poi aggiungiamo a tutta questa lunga serie di caratteristiche, purtroppo consuete da riscontrare sulla costa Domiziana da parte di numerosi autisti, la circostanza secondo cui il responsabile dell'incidente mortale non ha mostrato mai alcun tipo di pentimento, che non ha mai ritenuto opportuno rivolgersi ai parenti di Giorgio, una richiesta del genere assume il sapore di una beffa». Intanto, l'avvocato Letizia sta preparando ricorso in cassazione sulla decisione degli arresti domiciliari.

