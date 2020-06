Dopo il fallimento della politica priva di contenuti che ha abbandonato i castellani e allontanato dal comune i turisti, lasciando campo libero alla criminalità organizzata, nasce il progetto Castel Volturno Vivila.



Cesare Diana, volontario dell'Associazione No Roghi e promotore del progetto socio politico, spiega: «L'obiettivo di Castel Volturno Vivila è di far rinascere la città dalle ceneri dei roghi, lasciati ardere senza bloccare sul nascere i reati ambientali, i quali hanno intaccato, insieme alla prostituzione e allo spaccio, un territorio dalla forte vocazione turistica. Sappiamo bene - continua - che una località può diventare meta turistica soltanto se possiede almeno un'attrattiva, come il paesaggio, la storia, la tradizione, l'enogastronomia, il clima, noi a Castel Volturno abbiamo la fortuna di averle tutte ma le abbiamo lasciate nelle mani di persone sbagliate, interessate solo alla poltrona e non alla comunità. Dobbiamo uscire dalla mentalità di vincere a tutti i costi a discapito della città e dei cittadini. Amministrare non significa mirare allo stipendiuccio ma dare risposte, creare economia sana, eliminare il degrado. La politica vista come fonte di occupazione e come occasione di lucro ci ha devastati ed abbiamo bisogno di un cambio di rotta decisivo. Con questi presupposti nasce Castel Volturno Vivila, un progetto chiaro ed aperto a tutti, che trae origine dal confronto con la società civile e le associazioni. L'obiettivo comune è di riappropriarci della città, che ci è stata sottratta per farne una discarica personale. Con principi inderogabili di competenza e spirito di sacrificio puntiamo a migliore la qualità della vita nel nostro comune».