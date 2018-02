Il folle raid del cantante neomelodico: si ferma all'alt e aggredisce i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Febbraio 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 10:37

Salvatore Visconti e Amir Trabelsi sono i due protagonisti di una brutale aggressione. Il primo ha 23 anni, ed è cantante neomelodico di modesta fama entrato nel mondo delle hit parade del web con il singolo «Io voglio a te»; il secondo ne ha 24, è amante dei cavalli ed è operaio all'ippodromo di Agnano. Entrambi vivono a Giugliano e la loro bacheca Facebook è piena di foto con frasi e foto dei protagonisti della serie Gomorra. Su quella di Amir c'è anche Al Pacino nel film Il Padrino. I due hanno reagito con violenza a un posto di blocco dei carabinieri, picchiando con il casco delle moto i militari e investendoli con l'auto-civetta delle forze dell'ordine che hanno tentato di rubare.La sequenza infernale si è conclusa con l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco da parte dei militari a scopo di difesa. I due carabinieri - uno è ferito in modo grave - sono riusciti a fermare i ventenni ribelli e a spedirli in carcere. È successo ieri pomeriggio, in via Veneto, nei paraggi del Villaggio Coppola a Castelvolturno.