CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELVOLTURNO - Castel Volturno capitale italiana degli ambulanti. Lo rivela uno studio di UnionCamere, secondo cui la forma di commercio più suggestiva e sociale, dove regnano trattative e rapporti umani, viene praticata da due imprese su tre. Per l'esattezza ne sono 853 su 1.303. Una percentuale che supera il 65%, come non avviene in nessun'altra parte in Italia.