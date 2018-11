Catturato il ladro che ha provocato la morte del carabiniere

Giovedì 8 Novembre 2018, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 23:26

CASERTA - È finita la fuga del “quarto uomo” che, scappando lungo i binari dopo una serie di furti, ha provocato la morte del vicebrigadiere Emanuele Reali.Si chiama Pasquale Attanasio e ha 24 anni. Pressato dalle ricerche senza sosta dei carabinieri, si è costituito alle 21.30 al comando provinciale di Caserta dell'Arma. Risiede a Napoli come gli altri componenti della gang. È stato sottoposto al fermo di indiziato di delitto - emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - per concorso in furto in abitazione, resistenza e morte come conseguenza di altro reato.