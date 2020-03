Avrebbero compiuto almeno undici furti di veicoli agricoli nel Casertano, ricattando i proprietari con il cosiddetto «cavallo di ritorno». È l'accusa a carico di sei persone, cui i carabinieri hanno notificato le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Maria Antonietta Troncone. In particolare è finito in carcere il 26enne Danilo D'Ambrosca, mentre altri tre indagati - il 33enne romeno Serafim Raul Bacrau, il 60enne Giovanni Barone e il 32enne Ferdinando De Rosa - sono finiti agli arresti domiciliari; le altre due persone coinvolte sono state invece raggiunte dalla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria.



Dalle indagini realizzate dai carabinieri della stazione di Grazzanise e della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che i furti sono stati commessi in tutta la provincia di Caserta; i componenti della banda richiedevano poi ai proprietari dei veicoli rubati somme dai 500 ai 2500 euro per riconsegnare i mezzi. I trattori - hanno accertato gli inquirenti - venivano custoditi nell'azienda di uno degli indagati, che in questo modo danneggiava la concorrenza.