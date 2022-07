Cavallo morto alla Reggia di Caserta: al via il processo contro la vetturina

Prima udienza nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere del processo a carico dell'ex vetturina operante nel servizio di trasporto ippotrainato nel parco vanvitelliano della Reggia di Caserta.

La donna è accusata di uccisione di animali per la morte del cavallo Found Goal Pag, avvenuta il 12 agosto 2020 sotto gli occhi dei turisti. Il cavallo, provato dal lavoro sotto il sole e dalla temperatura di oltre 30 gradi centigradi, era crollato al suolo e morendo senza ricevere soccorso. La vetturina, secondo l'accusa, non avrebbe rispettato le norme di mantenimento del cavallo come riposo all'ombra con docciatura e costante abbeveraggio. Inoltre, sempre secondo l'accusa, la donna avrebbe sottoposto il cavallo a brutalità e sevizie, causando così un'insufficenza cardio-respiratoria.

Sono prontamente arrivate le dichiarazioni del Consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli: «Facemmo noi la prima denuncia. Stop a queste barbare usanze, serve riforma giuridica e culturale» ha affermato Borrelli.