SAN FELICE A CANCELLO - Momenti di panico oggi pomeriggio lungo via Elevata a San Felice a Cancello, nel Casertano. Un cavallo ha cominciato a correre in strada invadendo la carreggiata. Alcuni automobilisti e pedoni hanno cercato di mettersi al riparo in quanto l’animale era imbizzarrito. Non si conosce l’identità del proprietario ma sono diverse le persone che stanno cercando di individuarlo. Il cavallo è scappato in direzione Talanico e, quindi, nella zona collinare. Non è la prima volta che accadono episodi di questo genere nella Valle di Suessola. Un episodio simile è accaduto proprio qualche giorno fa, a Messercola, ed un cavallo nella corsa è finito dritto in un burrone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA