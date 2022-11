Cede il tetto del capannone, muore un operaio di 49 anni

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Casal di Principe, nel Casertano. La vittima è un 49enne di Cesa che stava lavorando per conto di un'impresa su un capannone industriale di via Saturno: l'operaio stava effettuando un sopralluogo, quando il tetto ha ceduto, provocandone la caduta da un'altezza di cinque metri. Sul posto poco dopo è giunta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il lavoratore all'ospedale di Aversa, poi trasferito nell'azienda ospedaliera di Caserta, dove è deceduto. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta.