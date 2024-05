Cellole è sempre più protagonista del panorama nazionale del turismo e dello spettacolo. Dopo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per il suo litorale, che coincide con Baia Domizia Sud e Baia Felice, è arrivata la scelta dell'Arena dei Pini come location per ospitare una tappa dell'edizione 2024 del Radio 105 Summer Festival. L'annuncio è stato dato ieri mattina nella sede milanese dell'emittente del gruppo Mediaset Radio. Il programma del Summer Festival prevede quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo in altrettante località della Penisola. Il tour partirà proprio dall'Arena dei Pini di Baia Domizia Sud, il 14 giugno; toccherà poi Venezia il 21 giugno, Genova il 28 giugno e si chiuderà il 5 luglio prossimo a Massa. Si annunciano quattro venerdì di grande musica e divertimento a ingresso libero.

La line-up della manifestazione è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche e tra i più rappresentativi dell'intera scena musicale italiana. Sono già più di cinquanta quelli che hanno dato la loro adesione ma la lista è destinata a crescere. Si spalmeranno nelle quattro serate secondo un calendario ancora in fase di definizione che sarà reso noto nelle prossime settimane.

A ogni appuntamento sono previsti almeno venti diversi cantanti. Tra i protagonisti previsti, per citarne alcuni, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Baby K, Bigmama, Colapesce Di Martino, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Gabbani, Geolier, Ghali, Gigi D'Alessio, Leo Gasmann, Irama, Kaput, Mahmood, Maninni, Negramaro, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Santi Francesi, La Rappresentante di Lista. Ogni evento sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social dell'emittente radiofonica.

A Cellole, come si può facilmente immaginare, l'euforia è alle stelle. Nello spazio di appena 24 ore sono arrivati due annunci destinati a dare una sferzata decisiva al rilancio dell'immagine della località balneare casertana e attirare nuovi flussi turistici, nazionali e internazionali. «È incredibile. Non ci possono credere. Il 14 giugno avverrà qualcosa di pazzesco con un concerto stratosferico e la partecipazione di oltre venti artisti del panorama nazionale. L'orgoglio per essere stati scelti da Radio 105 è accresciuto dal fatto che quella di Baia Domizia è l'unica tappa del Sud e Centro Italia. Sarà un momento unico e irripetibile per promuovere il nostro territorio», afferma il sindaco Guido Di Leone.

Sulla stessa scia l'assessore al Turismo, Giuseppe Ponticelli: «Abbiamo realizzato due obiettivi importanti, direi abbiamo realizzato due sogni. Finalmente il nostro Comune sta ricevendo la considerazione che merita, sul palcoscenico internazionale del turismo».

La domanda più ricorrente però è quali ricadute la Bandiera Blu, il Summer Festival e gli altri appuntamenti previsti all'Arena dei Pini potranno avere sulle attività turistiche e ricettive. «La Bandiera Blu ci rende orgogliosi e ci certifica come una destinazione di qualità. Siamo l'unica località balneare della provincia di Caserta ad aver ricevuto l'ambito riconoscimento. Siamo pronti a una stagione turistica eccezionale, ci attendiamo tantissime presenze e un allungamento dei tempi dei soggiorni. Gli effetti si vedranno già quest'anno e soprattutto in quelli a venire, quando avremo modo di sfruttare ancora di più questo marchio nella fase di presentazione e promozione dei nostri pacchetti per le vacanze», afferma Orsola Girone, direttrice del Cumeja.

«Cellole è stata onorata con un prestigioso riconoscimento internazionale. Un premio non solo per la qualità delle acque di balneazione ma anche per l'impegno nel preservare e tutelare l'ambiente. È un traguardo significativo per l'intero territorio, un simbolo di eccellenza. Siamo convinti richiamerà turisti desiderosi di godere delle nostre spiagge e della nostra ospitalità, consolidando una crescita delle presenze avviatasi nelle estati post Covid. Sicuramente avrà anche un effetto positivo sul valore degli immobili. Il nostro compito è di farci trovare sempre pronti, accrescere sempre di più la qualità dell'offerta e continuare a lavorare per migliorarci», affermano gli imprenditori del Consorzio Turistico Balneari Baia Domizia.

Del resto, per ricevere la Bandiera Blu Cellole ha dovuto ha dovuto dimostrare un grado eccellente nella qualità delle acque, nell'educazione ambientale e informazione, nella gestione ambientale, nei servizi e sicurezza. Elementi caratterizzanti un alto livello di vivibilità e destinato quindi ad accrescere l'appeal di un territorio.