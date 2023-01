Ponte ferroviario a rischio crollo: scatta la chiusura

Iniziati negli scorsi giorni i lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario di località Santa Lucia a Cellole.

Le misure di sicurezza sono scattate a seguito della provvidenziale segnalazione da parte di una cittadina, a seguito della quale è infatti stato possibile constatare la presenza di una grossa crepa. In poco tempo il sindaco Guido Di Leone ha disposo la chiusura al transito per i veicoli e contattato le Ferrovie dello Stato. Sul ponte transitano infatti ogni giorno i numerosi treni della linea Roma-Napoli.

“Siamo stati noi a far chiudere immediatamente il transito del ponte ferroviario in località Santa Lucia. Ci siamo accorti, grazie ad una segnalazione di una nostra concittadina, di questa importante crepa sotto il ponte ferroviario. Non abbiamo perso tempo. Imminente è stato l’intervento, ben segnalato in tutti i lati con apposita segnaletica installata prima della chiusura”, spiega il sindaco Di Leone.

In pochi giorni i lavori dovrebbero terminare e la circolazione dovrebbe riprendere normalmente. “La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni cosa. Preferisco far chiudere una strada e far stare sicuri i nostri concittadini, chi vuol far polemica su questo perde tempo”, conclude il primo cittadino.