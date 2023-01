Arrestato 28enne con 86 grammi di droga e 14mila euro in contanti

È stato trovato in casa con alcune decine di grammi di droga e 14mila euro in contanti, provento probabilmente dell'attività di spaccio. Protagonista un 28enne di Cellole (Caserta), arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari della Compagnia di Sessa Aurunca hanno fatto irruzione a casa dell'uomo, che sospettavano esserre un pusher molto attivo nella vendita di hashish e marijuana.

Una volta entrati nell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto 86 grammi di stupefacente e la cospicua somma di denaro.