L'intera comunità cellolese piange la scomparsa di Giovanni Sasso, deceduto presso la clinica di Pineta Grande dopo otto giorni di coma farmacologico. Il noto commerciante, proprietario di una concessionaria in via Risorgimento, era stato trasportato d'urgenza presso la struttura sanitaria di Castel Volturno nella serata di venerdì 9 giugno, dopo aver battuto violentemente la testa al termine di una lite con due concittadini, finita in tragedia. I medici non hanno mai nascosto le gravissime condizioni in cui versava il quarantenne. Nella tarda serata di sabato 17, poco prima della mezzanotte, per Giovanni non c'è stato più nulla da fare. Nelle prossime ore, il corpo verrà trasportato presso l'ospedale di medicina legale di Caserta, dove verrà sottoposto all'esame autoptico. «Siamo devastati da quanto accaduto», ha dichiarato Federica Abbate, social media manager della concessionaria nonché collaboratrice fidatissima di Sasso, oggi portavoce della famiglia, «abbiamo pregato e sperato fino all'ultimo che Giovanni potesse tornare da noi, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Non è possibile che una discussione possa finire in questo modo». La donna ha inoltre tenuto a precisare: «Negli ultimi sette giorni in molti hanno dichiarato che il ragazzo presente sul posto avrebbe soltanto spinto Giovanni. Non è assolutamente vero, lo ha colpito con un pugno. Ora ci auguriamo soltanto che la giustizia faccia il suo corso». Saranno ora gli inquirenti a chiarire i fatti.

Nel frattempo, in queste ore contraddistinte dalle lacrime e dal dolore, anche il sindaco Guido Di Leone ha voluto ricordare Sasso, molto conosciuto in città. La fascia tricolore ha infatti dichiarato: «È un giorno triste per la nostra Cellole. Giovanni era un ragazzo pieno di vita. L'intera comunità ha pregato per lui. Davanti ad una tragedia del genere, ogni parola è superflua; meglio meditare in silenzio, nel dolore e nel rispetto. Un forte abbraccio alla sua famiglia, straziata da una perdita difficile da comprendere ed impossibile da accettare». Non è escluso che, in occasione delle esequie, l'amministrazione locale possa decidere di proclamare il lutto cittadino. Il tragico epilogo di questa terribile vicenda ha lasciato senza parole un'intera città, che ora non può far altro che stringersi intorno al dolore della compagna di Sasso e a quello dei suoi tre giovanissimi figli. La lite che è costata la vita a Giovanni si è verificata proprio dinanzi alla sua concessionaria. Una discussione accesissima, nata a causa di alcune bucce di noccioline che un diciassettenne del posto e suo zio avrebbero continuato a buttare nei pressi dell'attività commerciale di via Risorgimento. Una lite la cui dinamica è ancora sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Ci sono infatti più versioni, contrapposte, dell'episodio. C'è da chiarire se il 17enne abbia semplicemente spinto il 40enne, poi caduto, o se ci sia stato proprio uno scontro fisico tra i due. Alcuni affermano che Sasso sia sceso in strada a seguito di un alterco tra il ragazzo e la sua compagna, che dal balcone avrebbe chiesto allo stesso di smettere di gettare i gusci delle noccioline davanti al negozio. Il ragazzo avrebbe risposto in modo alterato e questo avrebbe spinto il 40enne a prendere le difese dalla compagna. Quindi il diverbio face to face e la spinta, risultata poi fatale: Sasso perde l'equilibrio e batte la testa sull'asfalto. Poi la corsa in clinica, l'agonia e la morte.