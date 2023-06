Paura a Cellole, Piper precipita nei pressi di un caseificio: soccorsi sul posto

Un velivolo Piper è precipitato a Cellole, nei pressi di un caseificio. E' successo venti minuti fa, in un'area per fortuna non abitata. Sul posto si trovano i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.

Il Piper è stato concepito come velivolo militare da collegamento e osservazione, al momento non si sa ancora se ci sono feriti nell'incidente.

Stando ad alcune indiscrezioni, i velivolo è accartocciato: i vigili stanno cercando di aprire un varco fra le lamiere.