Cellole, Tommaso Russo morto dopo un malore: era un giovane padre

Tutta la comunità di Cellole è in lutto per la prematura scomparasa di Tommaso Russo.

L'uomo di 43 anni nei giorni scorsi si è sentito male in seguito ad un malore ed è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Roma, dove viveva da anni. Purtroppo non ce l'ha fatta.

Russo era il figlio di un noto ristoratore di Baia Domizia.

Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio e di dolore di parenti e amici.

Anche la scuola calcio del Cellole, il cui presidente era il cognato di Tommaso, in un commovente post saluta l'uomo: « La società tutta esprime le più sentite condoglianze al presidente Giovanni Verrengia per la prematura scomparsa del cognato Tommaso Russo. Alle famiglie Verrengia e Russo và la nostra vicinanza. Riposa in pace Tommaso».