Mercoledì 16 Maggio 2018, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 18:42

È stato estradato dalla Germania il 47enne Andrea Krebs, accusato di aver ucciso il 7 dicembre 2016, durante un tentativo di rapina, Massimo Neiviller, gestore di un distributore di benzina a Cellole, nel Casertano. L'uomo è stato preso in consegna all'aeroporto romano di Fiumicino dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, che gli hanno notificato l'ordinanza di carcerazione per omicidio emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Krebs, arrestato subito dopo il delitto del benzinaio, era stato in carcere per pochi giorni per poi essere posto agli arresti domiciliari su decisione del Tribunale per il Riesame di Napoli; poco tempo dopo però, nel gennaio del 2017, era evaso facendo perdere le sue tracce. La Polizia tedesca lo ha arrestato in Germania, nella cittadina di Egeln, il 31 luglio scorso. Gli investigatori riuscirono a stanarlo individuando prima gli italiani che intrattenevano conversazione e colloqui con Krebs durante la latitanza, quindi il luogo in cui si era rifugiato. Krebs è accusato di aver rapinato il distributore a volto scoperto e di aver ucciso Neiviller con delle coltellate dopo che il benzinaio aveva reagito.