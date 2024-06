«Cento euro per il voto», il sindaco Petrella denuncia brogli elettorali a Castel Volturno

«50 euro in anticipo in cambio del voto e altri cinquanta all'uscita del seggio mostrando la foto della preferenza». Il sindaco in carica Luigi Petrella, concorrente al secondo mandato insieme ad altri tre aspiranti primi cittadini (Cesare Diana, Pasquale Marrandino e Anastasia Petrella) per il rinnovo dell'assise di Castel Volturno, denuncia formalmente alla polizia azioni di ignoti sul territorio per condizionare il voto, e nell'ultimo giorno di campagna elettorale si avvelena il clima.

La denuncia è presentata verso ignoti e parte da un messaggio vocale ricevuto da un'elettrice che sosterrebbe di aver subito un tentativo di corruzione.

«Da molte parti del territorio, soprattutto dove vivono cittadini più fragili dal punto di vista sociale ed economico mi giungono notizie di tentativi di voto di scambio - dice il sindaco - per questo chiederò ai presidenti di seggio di essere inflessibili nel far rispettare la norma che gli elettori non possono entrare nell'urna con sistemi elettronici per fotografare, comrpeso chiaramente telefonini».