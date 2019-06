CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 11:46

«Siamo sotto assedio. Ogni giorno siamo vittime di furti notturni». A parlare è Antonio De Stefano, residente di via Cornato a Maddaloni che si fa portavoce dell'allarme nella zona che collega a San Marco. «Sono circa cento le abitazioni prese di mira e da domani costruiremo un comitato civico per dire basta a questa situazione». Cento secondo i residenti i raid subiti in zona, ma solo tre quelli denunciati nell'ultimo mese. Ma è allarme, e i residenti di via Cornato si organizzano per difendersi dai ladri che, in un mese, hanno commesso un centinaio di raid, di cui sei nella notte tra venerdì e sabato. Le ronde notturne, al momento, sono una soluzione che, già nei prossimi giorni sarà vagliata dalle stesse vittime che hanno regolarmente sporto denuncia.Quello che sta accadendo alla periferia della città calatina e nella vicina San Marco è senza alcuna ombra di dubbio, una situazione che ha delle sfaccettature incredibili e che, secondo le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, potrebbero essere riconducibili ad una banda che viene di extracomunitari, quasi sicuramente dell'Est.