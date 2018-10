CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

È la seconda volta in pochi giorni che nel centro di Caserta compaiono dei manifesti anonimi in «difesa della città».Se la questione poteva essere derubricata come una goliardata, i manifesti di ieri assumono un significato diverso. Viale Beneduce, infatti, così come del resto anche viale Cappiello, piazza Cattaneo e via Ceccano, sono state tappezzate con scritte del tipo: «Ama Caserta odia la Lega», «Ama Caserta odia Salvini», «Ama Caserta odia il fascismo», «Ama Caserta odia il razzismo». L'anonimato di chi ha ideato i manifesti impone una certa cautela nel valutare l'azione che però, senza troppi indugi, potrebbe essere a questo punto una risposta politica ai manifesti apparsi neppure una decina di giorni fa in cui campeggiava a caratteri cubitali la scritta bianca su sfondo nero «Difendi Caserta» ed «Orgoglio Casertano».Questi due manifesti, anch'essi anonimi e mai rivendicati da qualcuno, hanno suscitato non poche polemiche: innanzitutto, in molti hanno valutato come incoerente l'idea di rivendicare un'appartenenza alla città ed una sua difesa a tutti i costi affiggendo dei manifesti in modo abusivo; inoltre, i colori ed il carattere scelto hanno fatto da subito ipotizzare la ricostituzione di un movimento politico di estrema destra. Ipotesi che resterà tale visto che da dopo l'affissione dei manifesti non vi è stato un seguito di alcuna iniziativa per rivendicare l'azione. È in questa chiave che, allora, potrebbero essere letti i manifesti apparsi ieri mattina: una risposta politica di sinistra a chi tenta la creazione di un partito estremista di destra nella città capoluogo.