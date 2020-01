Il Centro Commerciale Campania di Marcianise comunica con una nota «che il furto di una Alfa Stelvio del signor Pasquale Napoletano, ex assessore di Caserta, riportato da alcuni organi di informazione, non è mai avvenuto».

LEGGI ANCHE TEDx al Centro Campania ​di Marcianise: è sfida al cambiamento



«La macchina parcheggiata nella fila 18 deldel Centro, la mattina del 3 gennaio scorso, è rimasta nello stesso posto fino a questa mattina, quando è stata notata da un addetto alla vigilanza, integra, chiusa e con il blocco allo sterzo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Marcianise. Il signor Napoletano che, raggiunto telefonicamente dai carabinieri, ha detto di trovarsi fuori città e così la Stelvio, dopo un po’ è stata prelevata da un carro attrezzi, come da procedura».

LEGGI ANCHE Marcianise, immigrati rubano abiti nel centro commerciale

«Napoletano la mattina del 3 aveva riferito agli addetti della centrale operativa di aver parcheggiato nella fila 8, mentre la vettura è rimasta sempre nella fila 18, come testimoniano le immagini recensite dalla vigilanza del Centro dal giorno 3 a questa mattina. Chiaramente si è trattato di una distrazione da parte dell’ex assessore, in quanto il posto che lui aveva indicato, era distante ben 10 file rispetto al punto che aveva scelto per parcheggiare».

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA