L’Uci Cinepolis di Marcianise del centro commerciale Campania riaprirà i battenti mercoledì 19 agosto. L’inizio dell’attività avverrà in completa sicurezza e secondo le normative anti-Covid vigenti, tutto sarà approntato nei minimi dettagli per garantire serenità ai clienti.



In totale sono previsti sei spettacoli, dalle ore 19, fino all’ultimo che terminerà alle ore 24, su sei sale differenti. Ogni proiezione comincerà a distanza di 30 minuti dall’altra, in questo modo non si potranno incrociare le persone sia nell’afflusso che nel deflusso.



Tutte le sale, come da decreto saranno a scacchiera, inoltre la biglietteria sarà chiusa e si potrà acquistare il tagliando d’ingresso solo on line o tramite Atm che sarà sanificato ad ogni transazione.



Il bar sarà aperto e munito di separatori in plexiglass. Tutte le zone comuni saranno dotate di segnaletica orizzontale e verticale come da norme anticontagio.

