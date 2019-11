Tutti gli infissi e gli impianti termosanitari ed elettrici sono stati rubati all'Ex Canapificio, la struttura situata in viale Ellittico a Caserta, nei pressi della Reggia Vanvitelliana, sotto sequestro dal 12 marzo scorso per problemi strutturali.

Il furto, il secondo in quattro mesi, è stato denunciato dal Centro sociale Ex Canapificio, associazione che fino al sequestro da parte dei carabinieri, aveva la sua sede proprio nell'immobile, dove svolgeva servizi per immigrati e cittadini; l'associazione gestisce anche lo Sprar (Sistema di protezione e accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati). «Appare inequivocabile - sottolineano in una nota i responsabili del Centro sociale - che con la nostra fuoriuscita la situazione della struttura è andata peggiorando e non migliorando».

Il 28 giugno scorso fu rubato nella struttura del materiale per un valore di oltre 10.000 euro, tra kit di accoglienza per i migranti, strumentazione musicale, giochi e materiale per i bambini; questa volta i ladri hanno portato via infissi, compreso il portone, tutti gli impianti termosanitari, inclusa la caldaia, e gli impianti elettrici.

L'immobile è di proprietà della Regione Campania, che dovrebbe presentare una perizia per quantificare i lavori della messa in sicurezza. «Non sono mai pervenute perizie e risposte da parte delle istituzioni» fanno sapere gli attivisti dell'Ex Canapificio, che dal 12 marzo si sono «arrangiati» continuando a svolgere i propri compiti in uffici prestati da sindacati o altre associazioni, e persino in piazza.

