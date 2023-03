Torna in piena attività il centro sportivo polivalente “Gennaro Sangiovanni” della frazione San Giovanni e Paolo di Caiazzo

Benedetto da don Antonio Di Lorenzo, è stato riaperto il rinnovato centro sportivo polivalente “Gennaro Sangiovanni” della frazione San Giovanni e Paolo di Caiazzo. Alla presenza del sindaco Stefano Giaquinto, degli assessori Giovanni Di Sorbo, Monica Petrazzuoli e Tommaso Pannone e del capogruppo Alfonso Mondrone, della dirigente scolastica Silvana Santagata, del presidente Filippo Polcino dell’As “Aquile Rosanero” che gestirà la struttura e di tanti cittadini, sono state presentate le nuove attività sportive che saranno svolte nella rinnovata struttura di via Cerro.

Il primo cittadino Giaquinto ha affermato: «Con enorme soddisfazione oggi restituiamo il centro sportivo “Gennaro Sangiovanni” ai cittadini di Caiazzo e soprattutto ai nostri ragazzi. Lo sport è fondamentale per la crescita fisica e sociale dei giovani. Per questo motivo, l’attività della nostra amministrazione e di tutto il gruppo “Uniti per Caiazzo” è stato sempre incentrato sullo sviluppo delle attività motorie; i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della struttura di via Cerro ne è l’ennesima dimostrazione. In seguito all’espletamento di un bando pubblico, il centro sportivo di San Giovanni e Paolo sarà gestito da una società privata che organizzerà eventi e consentirà la pratica del calcetto, tennis, pallavolo ed altre attività».

A partire da aprile il centro ospiterà le gare della manifestazione “Gioco sport”, giunta alla sua 36esima edizione e che coinvolge sette comuni e due direzioni didattiche». La rassegna, che ogni anno viene organizzata in un comune diverso, nel 2023 si terrà proprio a Caiazzo; l’inaugurazione è prevista per il 22 aprile.