Giovedì 30 Maggio 2019, 18:11

Questa mattina è cominciato il processo in Corte di Assise di Appello a Napoli per l'omicidio del sindaco di Cervino (Caserta), Giovanni Piscitelli. Sotto accusa l'unico imputato Pietro Esposito Acanfora, ingegnere e responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Cervino, dopo la sentenza di assoluzione in primo grado e il ricorso in appello delle parti civili.Undici anni fa, il 28 febbraio del 2008 Piscitelli fu ritrovato morto a Cervino a qualche metro di distanza dalla sua vettura data alle fiamme. Era riuscito a scendere dal veicolo per cercare di mettersi in salvo, ma le ustioni non gli diedero scampo.Questa mattina la difesa e l'accusa hanno presentato un lungo elenco di testi, alcuni già ascoltati in fase di indagine. Esposito Acanfora è assistito dagli avvocati Carlo De Stavola e Rocco Trombetti per le parte civili gli avvocati Renato Jappelli, Carlo Madonna, Giovanni De Raffaele Carfora e Giovanni De Lucia per il Comune di Cervino. La prossima udienza è stata fissata per il 20 giugno.