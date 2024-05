Cervino, raid vandali al Monumento ai Caduti: bruciata la corona e colonna danneggiata

Vandali in azione nella notte a Cervino, deturpato il Monumento ai Caduti collocato in piazza Vittorio Emanuele.

Ignoti hanno dato fuoco alla corona di alloro deposta per il 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Liberazione d’Italia, provocando una striscia nera lungo l’intera colonna. Il danneggiamento, frutto dell’incendio doloso, è stato rinvenuto nelle prime ore del mattino e segnalato alle Autorità competenti per le opportune verifiche.

La Polizia Municipale, guidata dal comandante Oreste Gaetano, ha già avviato le indagini per risalire ai responsabili, che saranno denunciati alle Forze dell’Ordine.

Presente, in fase di sopralluogo, il sindaco Giuseppe Vinciguerra.

«Un gesto ignobile che ci lascia senza parole - ha detto il primo cittadino - L’Amministrazione condanna fermamente questi atti di inciviltà, che offendono la memoria dei nostri Eroi, dimostrando che c’è ancora tanta strada da fare sul piano culturale. È una barbarie che supera ogni limite, configurandosi come un episodio inqualificabile e inaccettabile. Da parte nostra c’è la volontà di andare fino in fondo, contribuendo all’individuazione del soggetto o dei soggetti che hanno agito con il chiaro intento di compiere un’azione criminale. Confidiamo nella massima collaborazione dei nostri concittadini. Ѐ tempo di reagire con fermezza e di mettere in campo tutti quei provvedimenti che possano tutelarci, ora e in futuro».