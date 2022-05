Cesa, consiglio comunale di mattina perché la segretaria è in maternità

La segretaria comunale, causa fresca maternità, ottiene che le sedute del Consiglio si facciano di mattina, e ciò provoca il commento di una consigliera di minoranza sui social che scatena così la polemica politica. Accade a Cesa, nel Casertano.

A denunciare il caso è il locale circolo Pd, che esprime anche il sindaco Enzo Guida. I dem attaccano il consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle, Amelia Bortone, autrice delle parole incriminate apparse sulla sua pagina Facebook («Giudicate voi» questo il commento sotto accusa). «Probabilmente - scrive il PD in una nota - il nostro consigliere di opposizione pensa che le madri non possano ricoprire ruoli importanti come quello di segretaria comunale. Noi siamo dalla parte di chi difende le donne con i fatti, di chi protegge il lavoro delle donne, di chi si adopera per consentire ad una professionista di svolgere la propria opera e di godersi la maternità».

La questione trae origine dalla risposta negativa fornita dal presidente del Consiglio comunale, Domenico Mangiacapra, alla richiesta dei consiglieri di minoranza di tenere le sedute del Consiglio comunale in orario diverso da quello mattutino. Nel motivare il suo «no» all'istanza dell'opposizione, il presidente Mangiacapra spiega che la segretaria comunale, che deve essere presente per legge alle sedute, ha espresso una disponibilità a tenere le sedute di mattina per via della sua recente maternità. Da qui la scelta di 'ritenere giusto rispettare le condizioni di pari opportunità e consentire al titolare dell'Ufficio di Segretaria le proprie funzioni, accogliendo la richiesta di svolgere le sedute di mattinà. Tale nota è stata pubblicata dalla Bortone su fb, con il commento «Giudicate Voi».