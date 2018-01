Sabato 6 Gennaio 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 10:22

Il sindaco di Cesa non potrà più avvicinarsi alla moglie. Lo ha stabilito il gip su richiesta della procura di Napoli Nord. Secondo quanto emerso, Enzo Guida fu protagonista di una furibonda lite con la donna in via Atellana nel febbraio scorso. Da qui la decisione del Giudice.