L'assessore regionale alla formazione Filippelli inaugura il corso di chef di "Dolce e Salato" a Maddaloni

MADDALONI - Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo e l’assessore regionale alla Formazione Armida Filippelli hanno inaugurato questa mattina il nuovo corso per chef della scuola ‘Dolce e Salato’ di Maddaloni dello chef Peppe D’Addio e del maestro Aniello Di Caprio. «Ho accompagnato l’assessore in una delle eccellenze maddalonesi e, più in generale, di tutta la provincia di Caserta – ha esordito il consigliere regionale Vincenzo Santangelo – oggi la scuola ‘Dolce e Salato’ può definirsi una vera e propria industria della formazione in quanto si è dimostrata in grado di avviare al mondo del lavoro tantissimi giovani. L’assessore ha avuto modo di apprezzare come presso la scuola la riscoperta delle tradizioni e l’innovazione nell’ambito della ristorazione si mescolino, consentendo a tantissimi ragazzi di imporsi sul mercato del lavoro in un settore dove la concorrenza è altissima sia sul piano nazionale che su quello internazionale». Santangelo spiega come l’incontro di oggi sia stato anche l’occasione per aprire una discussione con l’assessore Filippelli sul tema della formazione in provincia di Caserta.

