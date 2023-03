Chef Manuel Costa ucciso: ecco il profilo dell'assassino, dalla droga alle risse in Spagna

Nel 2010 era stato arrestato per spaccio di droga a Sparanise, nel suo paese, in compagnia di Pasquale, un suo amico. Poi, qualche anno fa, era stato segnalato dalla polizia in Spagna per aver preso parte a una rissa.

Ha un curriculum ricco di precedenti penali Fabio Giaccio, l'assassino di Manuele Costanza, cuoco e titolare dell'Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller al civico 8, nel quartiere Esquilino di Roma. «Frequenta Sparanise, ma di fatto vive a Francolise, un paesino qui accanto che vive di impiego e agricoltura», spiega un cittadino che indica il luogo maggioramente frequentato da Giaccio.

Stando ai racconti di chi lo conosce, Fabio Giaccio era noto per essersi messo spesso nei guai spesso. Vecchia conoscenza delle forze dell’ordine nel casertano, nel 2010 i carabinieri delle stazioni di Sparanise e Calvi Risorta lo accusarono di gestire il «mercato» dello spaccio sorto nella zona intorno alla villetta comunale di via Graziadei.

Fu arrestato con un complice e poi rilasciato dopo poche settimane. Il fratello di Fabio è noto per essersi candidato con la lista avversa a quella dell'ex sindaco di Sparanise, Salvatore Martiello.