Un tavolo nel privé, Chiara Ferragni risponde al pizzaiolo di Caserta

«La "bufala" me la metta nel piatto, perché quella è buona sempre (con o senza privé)». Con queste parole l'influencer Chiara Ferragni ha replicato a Francesco Martucci, pizzaiolo de "I Masanielli" di Caserta che aveva pubblicato ieri un post secondo in quale la moglie di Fedez aveva chiesto un tavolo in una sala privata nel suo locale. Lui aveva risposto che la sua pizzeria non era fornita di privé; a quel punto la giovane imprenditrice aveva ringraziato e salutato. Insomma, nel suo post la Ferragni spiega di non aver mai prenotato un tavolo nella pizzeria casertana.

Possibile? Sì, e a confermarlo è lo stesso Martucci. «Ho appurato da fonte diretta – ha poi scritto su Facebook il maestro pizzaiolo – che la telefonata di cui si sta tanto parlando sulla stampa non è stata effettuata né dalla Ferragni né da nessuno del suo staff. Non era mia intenzione trarre vantaggi pubblicitari, di cui non ho certo bisogno, da quello che è risultato essere uno scherzo, per giunta di cattivo gusto».

Ultimo aggiornamento: 14:55

