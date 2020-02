«Non ho rifiutato Chiara Ferragni, le ho solo spiegato che nel nostro locale non esiste il privée e i personaggi famosi mangiano insieme agli altri clienti». Ci tiene a precisare la sua posizione Francesco Martucci, titolare della pizzeria I Masanielli di Caserta, alla luce del polverone alzato da un post pubblicato sul suo profilo Facebook. E lo fa intervenendo a La Radiazza: «Sono felice che la Ferragni abbia fatto chiamare per prenotare un tavolo nel nostro locale – ha dichiarato al conduttore della trasmissione in onda su Radio Marte, Gianni Simioli –. Ma lei era con il figlio e giustamente voleva stare tranquilla».



E ha proseguito: «Ho un locale molto grande, se avessi voluto, avrei potuto ricavare un privée, ma credo che la pizza sia condivisione e perciò da noi si mangia tutti insieme. Anche quando vengono Toni Servillo , Marco D’Amore, i giocatori dell’Inter o quelli del Napoli siedono in sala con gli altri senza problemi». Poi Simioli gli ha chiesto se ci fosse un personaggio per cui sarebbe disposto a fare uno strappo alla regola e lui ha rivelato: «No, niente privée, ma una volta ho aperto il locale a pranzo esclusivamente per».La polemica era scoppiata ieri, quando il pizzaiuolo aveva raccontato l’episodio in un breve post su Facebook: «: Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un Privee? Io: No Chiara non abbiamo privee.. Grazie Francesco». Un breve scambio di battute che aveva attirato sul ristoratore molte polemiche e i commenti degli utenti si dividevano tra quanti difendevano la sua risposta coerente con la filosofia del locale e quelli che lo accusavano di cercare visibilità, pubblicizzando il rifiuto alla famosa influencer. Ma lui oggi si difende: «, non ho nulla contro Chiara Ferragni e sarei stato felice di averla nel mio locale».