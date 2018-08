Giovedì 9 Agosto 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 12:57

Una donna è stata investita e uccisa questa mattina ad Aversa. L'incidente è accaduto in una via del centro della città normanna, alle ore 9 e 30 circa. L'anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta da una vettura che l'ha colpita in pieno. È stata soccorsa e trasportata d'urgenza fai medici e infermieri del 118 di Aversa all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. È morta durante le manovre di rianimazione. Il cadavere ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso sono in corso indagini