CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Ottobre 2018, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi ha meno di trent'anni, Michele Pagano era «il macellaio» di Trentola Ducenta. Per chi ha meno di trent'anni, Michele era una istituzione. Salutava con garbo i clienti da dietro al bancone, scrutandoli, ma con discrezione, e chiedeva sempre, a quelli fedeli, quale ricetta avrebbe accolto i suoi pezzi di carne. E lo faceva per consigliare al meglio i clienti, un modo per entrare nella vita delle persone che passavano per il suo piccolo negozio di via Romaniello, quel piccolo e decoroso locale che lui aveva aperto dopo una vita trascorsa all'angolo di via Niccolò Paganini, a un passo dallo storico bar «La Gabbia».«Michele il macellaio» era una garanzia. Così come gli altri piccoli imprenditori - con una lunga tradizione nella filiera di trasformazione della carne suina e bovina a Trentola Ducenta - che sono stati però «schiacciati» dalla crisi feroce, spietata delle Patite Iva, ipertassate e con poche garanzie. Qualcuno ce la sta facendo, restando ancorato alla vendita di qualità, allontanando la logica della quantità. Altri no. Soprattutto coloro che puntano a una conduzione familiare dell'attività. La crisi della piccola impresa avrebbe trascinato, però, Michele in un baratro. Lui, che sulla carta era una partita Iva come le altre, nella realtà era un commerciante impegnato e umile, che si era sudato il lavoro di bottega fin da adolescente: prima come garzone e poi come titolare della sua realtà imprenditoriale. E ieri, si è tolto la vita con un colpo di fucile. La sua macelleria è diventata la sua tomba. Non ha lasciato debiti, solo il sogno di vedere riaperta la sua bottega.