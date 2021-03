Completamente distrutto dalle fiamme il chiosco Padre Pio a San Felice a Cancello, nel Casertano, situato nell'omonima piazza della frazione di San Marco Trotti. i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta hanno dovuto lavorare fino all'alba per spegnere l'incendio che ha messo in pericolo anche alcune autovetture in sosta. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, agli ordini del capitano Stefano Scollato. Nella mattinata saranno sequestrati i filmati di alcune telecamere private presenti in zona e ascoltato il proprietario, anche gestore di una pizzeria nella frazione di Botterghino. Si segue la pista dolosa anche se, almeno da un primo sopralluogo dei militari dell'Arma, non è stato trovato nessun elemento da poter far pensare che si sia trattato di un episodio premeditato. Sconcerto tra i residenti in quanto il chiosco, costruito meno di una decina di anni fa, è un punto di riferimento sia per i giovani che per gli anziani della popolosa frazione sanfeliciana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA