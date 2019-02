Lunedì 18 Febbraio 2019, 09:49

I carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore, insieme con i Nas di Caserta, hanno denunciato per detenzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione il legale rappresentante di una cooperativa sociale già confiscata al clan Nuvoletta.L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione di non conformità su una bottiglia d’acqua naturale da 50 cl presentata qualche giorno fa da una mamma di Camigliano, che ha denunciato che la bambina aveva accusato bruciori alla bocca nel sorseggiare l’acqua distribuita all’asilo.A seguito dell’immediata verifica igienico-sanitaria della cooperativa, sono stati rinvenuti e sequestrati un quintale di scorte alimentari e otto pedane di bottiglie d’acqua naturale oligominerale, tutto in cattivo stato di conservazione e scadute, per un valore economico complessivo di circa 10mila euro.Il centro cottura, che forniva 650 pasti giornalieri in regime d’appalto per numerose strutture e plessi scolastici della zona, è stato immediatamente chiuso.