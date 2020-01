Dopo aver verificato la situazione in cui versa il cimitero comunale, nonostante l'attenzione che la sua amministrazione gli aveva rivolto, l'ex sindaco Antonello Velardi si è presentato l'ultimo giorno dell'anno davanti alla struttura comunale e ha inscenato un sit-in di protesta. Insieme ad altre persone, Velardi si è trasformato in uomo-sandwich indossando cartelli su cui campeggiava la scritta «Salviamo il nostro cimitero».



LA DICHIARAZIONE

«Una mattinata bellissima ha commentato su facebook, Velardi - al cimitero di Marcianise, per difendere un luogo che non deve morire di degrado. Una mattinata fredda per le temperature basse, ma calda per il calore che ci hanno fatto sentire coloro che venivano a far visita ai propri defunti e apprezzavano la nostra iniziativa». L'ex sindaco ha poi spiegato di aver diffuso un volantino in cui sono stati illustrati i motivi dell'iniziativa. «Abbiamo parlato con i dipendenti comunali e gli addetti che lavorano nel nostro cimitero e abbiamo espresso loro la nostra solidarietà per le condizioni in cui sono costretti ad operare. Ci siamo scambiati gli auguri con chi, neanche l'ultimo giorno dell'anno, ha voluto mancare l'appuntamento con questo luogo sacro, carissimo a noi tutti marcianisani. Abbiamo spiegato che chiediamo per il cimitero un'attenzione particolare da parte del commissario prefettizio che, non essendo marcianisano, ha poco chiaro il legame profondo tra noi e i nostri defunti. Vogliamo, e lo ribadiamo, che il cimitero resti il fiore all'occhiello di tutta la comunità: su questo aspetto saremo inflessibili, non faremo sconti a chi, da qualsiasi cattedra e con qualsiasi potere, mostrerà strafottenza ed approssimazione. Ci conforta la solidarietà, l'appoggio, la condivisione della gente. Quella gente comune che costituisce il tessuto connettivo di una comunità viva come la nostra, distante anni luce da visioni burocratiche ed arcaiche».



LA RIVENDICAZIONE

L'ex sindaco, insomma, rivendica quello che di buono ha fatto la sua amministrazione proprio nell'area cimiteriale. Infatti tra le principali azioni intraprese dall'amministrazione Velardi, c'è sicuramente il restyling dl cimitero comunale, con una risistemazione dei viali, l'eliminazione di elementi spuri e la riorganizzazione dei servizi, ma anche l'attivazione dell'anagrafe cimiteriale, che ha messo fine agli errori molte volte verificatisi e a presunte illegalità nell'assegnazione dei loculi comunali.



LA ZONA

Un'area cimiteriale spesso, in passato, è stata paragonabile a un porto delle nebbie, dove si sarebbero verificati irregolarità sulle concessioni e un probabile commercio di loculi, situazioni sicuramente mutate negli ultimi tre anni. La scorsa settimana, Velardi era intervenuto contro l'attuale gestione commissariale del Comune diffondendo anche le foto di alcuni scorci del cimitero ridotti in malo modo anche a causa del maltempo. «Avevo chiesto di dedicare una particolare attenzione al cimitero aveva sottolineato Velardi - diventato il fiore all'occhiello di Marcianise. Il commissario prefettizio è affaccendato in altre faccende e al cimitero non ha non ha messo neanche piede: in tre mesi non è stato in grado neanche di aprire il varco posteriore dopo che la mia amministrazione aveva accelerato sui lavori. I vari dirigenti che lui ha nominato sono anch'essi affaccendati in altre faccende: i nostri morti possono aspettare e possiamo aspettare anche noi vivi che ai morti ci teniamo. E ci teniamo molto». © RIPRODUZIONE RISERVATA