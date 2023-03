Cinema e teatro, l'appello di Piazze del Sapere: «Un incontro con le associazioni per uscire dal deserto culturale»

Da "Piazze del Sapere" arriva un appello per uscire dal "deserto culturale" che si sta creando a Caserta.

«Il Big Maxi cinema ha cessato le attività a fine febbraio. Questa multisala ha rappresentato per circa vent’anni il fiore all’occhiello dei cinema campani - spiega Pasquale Iorio, di Piazze del Sapere in una nota - vivendo il suo periodo d’oro dal 2000 al 2015. Negli ultimi anni le 13 sale erano passate tristemente a 7. Dopo la chiusura dello storico cinema San Marco (ora divenuto una palestra) e del Duel Village (costretto a cessare le attività dopo un incendio al suo interno). Si aggiungono alla lunga lista delle sale cinematografiche chiuse nella nostra provincia: le uniche sale aperte rimangono il Cinepolis al Centro Commerciale Campania e il Ricciardi a Capua. Ora a Caserta centro e dintorni non c’è più un cinema attivo».

Da qui l'appello al sindaco di Caserta, Marino e all'assessore alla Cultura «di promuovere un incontro con le associazioni e i gruppi che in città si occupano di cinema e di teatro per valutare insieme progetti e cooperazione volti a superare questa fase di stallo, per uscire insieme dal “deserto culturale”».