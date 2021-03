Aggredito in strada da un cinghiale, l'uomo ricoverato per ferite alle gambe

Panico a San Felice a Cancello dove un cinghiale ha prima preso di mira un cane randagio di media taglia e poi un uomo che ora è in prognosi riservata. L’episodio è accaduto questa mattina nella frazione di Botteghino. Il cinghiale, in un primo momento, ha aggredito il cane che è malconcio e poi si è scagliato contro un uomo di mezza età che, dopo aver visto la scena dal balcone di casa, è sceso in strada per allontanarlo armato addirittura di una spranga di ferro. L’uomo è stato attaccato agli arti inferiori. Le sue condizioni non sono preoccupanti ma ha molte ferite sul corpo. Secondo quanto hanno testimoniato alcuni residenti, addirittura ieri mattina è stato avvistato un branco di cinghiali selvatici, che per fortuna non ha provocato incidenti stradali. La situazione si aggrava di anno in anno in quanto c’è una massiccia presenza di cinghiali nella zona collinare della cittadina della Valle di Suessola.

Ultimo aggiornamento: 18:52

