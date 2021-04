Invasione di cinghiali nel Casertano, impressionante il video: morsa ragazza

SAN FELICE A CANCELLO - Invasione di cinghiali nei pressi del castello del Matinale sulla collina di Cancello Scalo a San Felice, nel Casertano. Negli ultimi giorni sono numerosi gli avvistamenti da parte dei cittadini che risiedono nella zona alta della cittadina della Valle di Suessola.

Pare che il branco di animali selvatici arrivi dal Monte Partenio, che sovrasta l’intera zona nella parte retrostante in direzione dell’Irpinia. Nell’ultimo fine settimana, addirittura, alcuni cinghiali sono scesi fino al centro e di preciso nella frazione del Botteghino. Una ragazza è rimasta addirittura morsa ad una gamba ed ha riportato, per fortuna, solo ferite lievi. Nella serata di ieri, un altro avvistamento c’è stato anche a San Marco Trotti, al confine con Santa Maria a Vico. Cresce la paura tra la popolazione della Valle di Suessola, in quanto qualche esperto pare abbia avanzato l’ipotesi che sulla collina sanfeliciana ci sia in corso una vera e propria riproduzione dell’animale.